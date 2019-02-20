台灣燈會也有阿凡達生命樹！南島原鄉燈區超夢幻

2019-02-20 18:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019台灣燈會南島原鄉燈區擴大國際視野，從南島文化、台灣原民為發想設計，琉璃、圖騰、族語、原住民精靈等元素透過藝術勾勒出奇幻般的異想世界，15米高的主燈「生命樹」就如同電影阿凡達裡面生命樹，垂掛的串燈及樹幹中的燈光一層層向上亮起，超級吸睛。

南島原鄉燈區由屏東縣政府原住民處規劃，藝術家陣容超夢幻，都是屏東縣內排灣族及魯凱族知名藝術家，包括安聖惠、拉夫拉斯‧馬帝靈、武玉玲、達比烏蘭‧古勒勒等，還有旅英野生藝術家優席夫Yosifu、高雪亮等。

安聖惠以台灣隨處可見構樹的種子製作「Mata的線索」，瞳孔的藍色及綠色是代表山海，眼球的紅色及黃色是生命熟成的顏色，睫毛向外擴散的意象是以構樹種子向外四散，睫毛保護眼睛就像森林保護土地，也像祖靈之眼日夜守著著族人們。

武玉玲的「織紋原藝」運用織帶編織，以屏東185線的海岸線述說著沙灘戀情，以線性呈現身體、植物、海洋及環境的狀態，尋找符號的軌跡。達比烏蘭‧古勒勒「喝水想源頭」以鐵件創作流水樣貌，期盼現代的我們在汲取源頭時警惕自己以謙卑感恩的心善待土地。

原住民處說明生命樹主燈的意義指出，台灣一直被認為是南島語系民族發源地，學者研究在台灣隨處可見的構樹，與其他南島語系國家的構樹基因對照，發現和台灣系出同源，印證這樣的說法，所以透過生命樹，訴說南島民族共同生命的起源及傳承古老的記憶，就如同電影阿凡達裡的生命樹，構樹是延續南島民族生命、生活的樹。

每晚生命樹會輔以音樂、節奏、光雕、雷射光影交錯的方式與民眾互動，還有台灣16族及南島語族的問候語，親切的問候加深遊客印象。

屏東縣長潘孟安表示，南島原鄉燈區作品極富文化與藝術深度，燈會結束後將成為縣政府的藝術裝置，或移至縣內各原住民鄉鎮館典藏。

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