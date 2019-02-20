台灣燈會驚艷連連 「西班牙高空馬戲團」今明還有兩場表演

2019-02-20 11:19

〔記者葉永騫／屏東報導〕今年的台灣燈會各項表演令人目不暇給，主秀「西班牙Voalá高空馬戲團」，結合歌劇、高空和觀眾互動式的表演，華麗的精彩內容令人驚艷不已，只剩今、明兩晚2場表演，值得去看。

今年台灣燈會各項表演令人驚喜連連，IDF經國號戰機衝場、INTEL無人機、煙火等表演讓人驚呼不已，而開幕的壓軸表演「西班牙Voalá高空馬戲團」更讓人驚艷，打破以往馬劇團的傳統觀念，結合歌劇、舞蹈、以及30米高的高空的各項動作表演，由吊車將表演舞者吊到高空，變幻出各種高難度的動作，在吊車的移動下，整個天空變成了舞台，表演舞者從天空下降和觀眾近距離接觸，逗趣的表演引發歡笑聲不斷，緊接著又是令人迷幻的視覺效果，加上歌聲和音樂，帶給觀眾前所未有的驚喜體驗，讓現場鼓掌及歡呼聲不斷，讓人驚艷不已，讚嘆「太棒了！好好看」大推台灣燈會最令人印象深刻的表演。

不過西班牙高空馬戲團在今年台灣燈會只有表演3場，在開幕壓軸後只剩下今、明2個晚上8點半到9點半的演出，到台灣燈會別錯過欣賞。

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