台灣燈會30年首度海陸空展出 交長林佳龍邀民眾來屏東賞燈

2019-02-18 19:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕第30屆台灣燈會今年在屏東大鵬灣登場，交通部長林佳龍今天南下出席試燈及點燈活動，他表示，今年主燈除首次以非生肖作為主燈，也是唯一一次海陸空都能欣賞到美麗花燈，可以說是很多創新及突破，交通部今年對燈會投入的預算也是創史上紀錄，並呼籲民眾元宵前後一同來屏東賞花燈。

台灣燈會今年在屏東登場，共分為三個燈區，交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安、觀光局長周永暉和台灣觀光協會會長葉菊蘭今天下午一同參觀台灣燈會30週年紀念展覽館。

林佳龍表示，今年台灣燈會滿30年也見證台灣燈會走過的歷史，而每年主燈以12生肖為主，今年第30年是主燈首度不是十二生肖，以「巨鮪來富」呈現在地特色，這種方式讓每個辦燈會的城市都可以有自己的主題，而且可以留下永遠的建設。此外今年燈會也是海陸空出動，挑戰很大，但可以說有很多創新和突破，這些突破代表一個城市治理的創新。

林佳龍說，觀光局此次也配合縣政府投入非常多預算，除中華電信贊助主燈，交通部補助經費也是破紀錄，很多補助都從寬被認定，無論是接駁、整地或是停車場興建都納入，他也很開心由屏東做一個主辦城市，展現潘縣長的執行力，並歡迎民眾在元宵前後來屏東賞燈。

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