校園沒保全 員林國小學生被迫走正門放學

2019-02-20 20:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕校園保全人力問題爭議不斷，員林國小原本於午餐時間開放校園後方正興街上的後門，提供家長送便當，不過從下週起，將停止開放後門供學生拿便當，平日午間也不開放放學，一律得從正門進出，有學生家長認為，少了保全不敢開門，卻苦了學生。

一名員林國小蕭姓家長向本報投訴，平時有幫孩子做午餐便當的習慣，因正門離教室遠，停車又不方便，都約後門拿便當，沒想到這學期接獲學校公告：「縣府不再提供本校保全人力，為學生安全，自2/25（一）起，中午送餐與接送學童回家一律由三民東街正門進出。」，認為因此從正門送便當會浪費孩子不少用餐時間，且中午不開放後門，接送時會擠在平時就車水馬龍的正門，認為反而更不便與不安全。

員林國小學務主任黃美惠表示，校方為體恤未訂營養午餐的學生家長，上學期試驗開放後門，後來發現從後門送便當家長不多，校方為了開放一點點時間，門禁就容易陷入危險，因此從本學期決定中午不再開放後門，只開前門，並鼓勵家長提早到校親送到教室，減少學生出入校門口等候危險，老師也能掌握用餐狀況。

黃美惠說，保全人力減少對整天門禁確有影響，目前委由臨時人力與工友輪流分配，考量鄰近後門教室學生以高年級居多，星期三全校僅上半天課，放學就會開放後門，平日一、二、四、五下午4點放學也會開放，並非不開門。

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