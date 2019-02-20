秩序佳、空污噪音減 台東遶境鬧區人潮卻大減

2019-02-20 14:42

［記者黃明堂／台東報導］台東天后宮復辦元宵聯合遶境，達到晚間12點前結束目標，秩序也明顯改善，不過，民眾明顯感受到往年的遶境鬧街一片冷清清，鬧元宵氣氛衰退！遶境評價正反兩極。

往年的元宵夜，台東市中華路萬人空巷，擠滿陣頭與看熱鬧人潮，地面鋪滿炮屑；但昨晚的中華路鬧區一片冷清，交通順暢，路面不見炮屑。大同路、正氣路、新生路等傳統鬧元宵熱區，也一樣寂靜。

但在遶境終點天后宮，還有炮炸寒單爺的地點，還一些陣頭游擊式分赴各處接受炮炸，都還聚集看熱鬧的人潮。

主辦聯合遶境的天后宮表示，昨夜11點半結束遶境，過程也無明顯違規，秩序較往年提升許多；台東縣政府民政處也肯定今年元宵遶境秩序井然、平安落幕，各項傳統特色展現的淋漓盡致。

多數民眾也感受到今年遶境炮火減少許多，但相對的，熱鬧氣氛也大減，有人說，以往都可以跟外地親友說「來台東看熱鬧啊」！現在沒必要了！有民眾認為，今年管制太多，特別是禁止臨時壇，雖然有助改善秩序，卻也壓制了熱鬧氣氛。

不過，也有民眾肯定遶境改善成果，畢竟想看熱鬧的人，仍然有可以看熱鬧的地點可去。

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