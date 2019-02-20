空服員控罷工後變相秋後算帳 華航：穿鑿附會

2019-02-20 14:38

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工雖已落幕，但餘波盪漾，空服員職業工會今天出面痛批，有華航空服員力挺機師罷工，竟遭公司約談或關切，要求刪文、道歉或寫報告，變相秋後算帳。華航回應，外傳有空服員利用危害飲食安全等方式恐嚇未罷工機師，基於內部紀律與乘客安全，必須釐清，並未執行任何懲處，且部分當事人坦承純粹為玩笑話，深感抱歉。

空服員職業工會表示，近期有不少會員反映，華航公司空服處目前正在約談、打電話關切，於機師工會罷工期間，在臉書粉絲頁、社團等社群網站發文、留言與罷工相關內容的組員，要求刪文、道歉或寫報告。

工會嚴正聲明，此舉不僅有違反工會法不當勞動行為之嫌，更侵害台灣的民主與言論自由，戒嚴時期、警察國家尚且不敢做的事，華航身為官股企業，竟帶頭做出侵害人權與勞權的行徑，表達最嚴厲的抗議，希望華航不要再繼續破壞勞資關係，更製造勞資爭議。

工會也提醒會員，若接到主管電話關切，要求刪文、寫報告或做面談紀錄，務必通知工會，必要時應通知工會陪同面談，且勿輕易簽署任何文件，適當註明、表達自己意見，空服員職業工會永遠是組員的靠山。

但華航澄清，外界質疑華航秋後算帳等指控，事實上純屬不同議題、不同工會與不同目的的穿鑿附會。機師罷工期間，有媒體引述空服員間網路留言的對話截圖，涉及利用恐嚇攻勢霸凌機師，且有多起案例，包括言語威脅、揚言危害機師飲食安全等，基於內部紀律與乘客安全，必須進行必要的釐清，但僅為行政調查與員工關懷，並未執行任何懲處。

華航強調，部分當事人已主動與公司聯繫，表達純粹為同事間起鬨的玩笑話，對於造成外界揣測深感抱歉並已刪文。

至於其他無關事件，則涉及空服員在機上執勤時擅自將旅客服務鈴消音，導致機組人員無法聽到旅客呼喚，華航內部正進行調查中，由於涉及層面甚為嚴肅，公司將勿枉勿縱，並確實回報主管機關，依事實與空服員職業道德、飛安等層面做最公正的裁判。

華航懇切社會理解，機師罷工和解後，除了歡迎機師回到隊伍繼續打拚，最希望休養生息恢復正常營運，並贏回旅客信心的就是華航。華航除了重申飛安與紀律，更希望所有同仁在公司最艱困的時刻，用守衛自我職業道德為底線，用熱情與團結，一起迎回顧客信心。

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