神手CPR救回OHCA大叔 熱心少年獲表揚

2019-02-20 10:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕2月15日晚間9點，新北市新店區北新國小一位民眾跑步時突然昏厥，沒有呼吸心跳，在場16歲少年成育中立即實施CPR急救，隨後由救護人員接手，將患者蔡先生從死神手中拉回，事後消防局在臉書發文尋人，找到成育中並頒發感謝狀。新北市長侯友宜今天在市政會議表揚成育中，稱讚他熱心助人、為善不欲人知，值得嘉許。

就讀華廈科技大學五專部電機系一年級的成育中說，當天和朋友一起至北新國小踢足球，突然看見有人倒地，周遭民眾大聲呼救，他上前查看，發現患者沒有呼吸心跳，便幫患者實施CPR，直到消防隊救護人員到場，使用AED（自動體外心臟去顫器）急救。

被問到為何有勇氣救人？成育中表示，國中時期健康課曾學習CPR技能，其中一堂實作課程對著假人安妮練習，雖然對於CPR不算熟悉，但當下沒想那麼多，就是一股救人的衝勁，「第一次嘗試真的有點緊張！」不過得知患者恢復良好，很替蔡先生感到開心，並說：「如果重來一次，仍會做同樣的事。」

蔡先生的妹妹、滬江高中校長蔡玲玲今天到場致謝，她對著成育中說：「感恩！謝謝！你好棒！」並致贈花束表達謝意。

蔡玲玲說，哥哥為了馬拉松比賽做準備，哥哥只記得倒下之前都在跑步，未料醒來時已經躺在醫院，還詫異地問：「我為什麼在醫院？」對於送醫過程完全沒有意識。

蔡玲玲表示，哥哥最近曾反映偶有胸悶的不適感，但稍作休息即舒緩，因此不以為意，直到這次住院檢查，才發現心臟主要動脈有6處堵塞，裝了5個支架，目前意識清楚，恢復狀況良好，她感謝各界即時伸出援手，讓她們全家人感受到社會溫暖。

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