男子熱心制伏歹徒卻被關 連小孩出生都錯過…

2019-02-19 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名男子日前聽到鄰居呼救，見義勇為上前制伏歹徒，沒想到最後反被控告傷害，恐面臨牢獄之災與高額賠償金，讓許多網友紛紛為這名熱心男子打抱不平。

綜合媒體報導，中國福州男子趙宇去年12月在家中與懷孕的妻子聊天時，突然聽到鄒姓鄰居呼救「救命、強姦！」，便見義勇為地上前制伏歹徒，沒想到卻在衝突中不慎踢傷歹徒的肚子，被警方以傷害罪拘留14天，因此錯失陪伴妻子生產的重要時刻，之後還可能面臨3至7年的有期徒刑，與20萬至60萬人民幣（約新台幣91萬至273萬元）的高額賠償金。

趙宇受訪為自己喊冤，表示他當初營救鄒姓女鄰居時，反被歹徒毆打，他好不容易將歹徒撂倒後，這名歹徒又緊緊掐著趙宇的3根手指不放，情急之下他才往歹徒的肚子踢了一腳。不過根據歹徒的說法，趙宇這一腳不輕，踢壞了歹徒的內臟、造成重傷。

鄒姓女鄰居也跳出來為趙宇辯護，表示願意為趙宇作證，歹徒當初不只打了她的臉，還差點將熱水壺砸到她頭上，之後歹徒更試圖脫掉她的衣服，在歹徒準備強姦她之際，幸好趙宇及時將歹徒拉開並推倒在地。趙宇的案情也受到中國網友強烈的關注，許多網友紛紛聲援見義勇為的趙宇，認為他不應被判刑。

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