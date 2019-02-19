「炸越多、賺越多」 內湖夜弄土地公吸引大批民眾共襄盛舉

2019-02-19 21:38

〔記者黃杏雅／台北報導〕內湖地區一年一度的元宵節盛事，於今晚（2/19）隆重登場。下午開始以一連串的道教科儀，為活動揭開序幕，包括請道士誦經祈福、讓民眾以擲筊方式競爭新一任爐主等，晚間五點半左右，廟方將土地公請進神轎後，沿途店家把鞭炮掛在轎上並點燃，讓整個慶典正式進入高潮。

據梘頭福德祠主委陳尤雪表示，夜弄土地公已有百年歷史，而「弄」這個字應是台語「撞」取其音寫為漢字，意指鞭炮燃燒丟擲的過程中，轎子左右搖晃，讓神像碰撞之意。而除了在轎子上放置大量鞭炮之外，活動最特別之處，莫過於鞭炮並不是廟方準備，都是沿途信眾的心意。除此之外，一般繞境活動事後都是交由清潔隊打掃，但在內湖是民眾自發性的在神轎離開後，拿起掃帚與畚箕將環境恢復清潔。當地居民說，將鞭炮屑收集起來，代表將福氣帶進家中，且「夜弄土地公」是內湖地區重要活動，所以恢復環境是每個居民的責任，而這樣恢復環境、又為自己帶來好運的的行為，也讓這一年一度的活動變得更加圓滿。

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