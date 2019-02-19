屏東市未設燈會接駁路線 議員：救救屏東市觀光

2019-02-19 19:02

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣政府未規劃屏東市到東港主燈區接駁車路線，除引起審計單位關切，也讓地方民代很有意見，縣議員李世斌不希望屏東市在30年來第1次的燈會中只換來「路過」效益，「請救救屏東市觀光產業」，縣議員唐玉琴要求增加屏東市至東港客運班次，擴大燈會觀光效益。

屏東審計室鑑於東港地區旅宿業無法容納燈會住宿人潮，行文促請縣府增闢東港至屏東市接駁車路線，藉此機會將有住宿需求的遊客引導至距離東港較近的屏東市，擴大燈會觀光效益。

縣府認為台灣燈會陸續為屏東市旅宿業帶來近8成住宿效益，228連假住宿率還會再增加，參觀燈會遊客有75%是自行開車前往，機動及自主性高，不太會受接駁車路線影響住宿選擇，故暫無在屏東市設置接駁站的計劃。

民進黨籍縣議員李世斌認為屏東市與東港鎮共3大燈區，應有接駁車完整串連，他不希望30年才一次的台灣燈會只在屏東市「過站不停」，東港住宿能量不足，縣府應就近拉到屏東市，讓市區旅宿、餐飲等觀光產業同享燈會商機。

國民黨籍縣議員唐玉琴則建議燈會期間加開屏東市到東港的客運班次，紓解鐵路運輸負荷，讓遊客參觀燈會更便利，帶動屏東市商機。

縣府發言人黃建嘉在李世斌臉書回應，屏東市既有的鐵、公路等交通系統均可到達東港，屏東市從聖誕節、綵燈節、音樂節等，整年都有一連串活動，縣府在住宿及遊程方面都大力推薦屏東市。

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