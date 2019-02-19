竹北興隆路7株龍柏枯黃 中醫大新竹附醫允諾處理

2019-02-19 21:54

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣作為竹北市外環道的興隆路，中央分隔島上種植整排的龍柏行道樹，被民眾發現有7株明顯枯黃，還有遭亂丟的大量垃圾，有礙觀瞻；縣府工務處今天表示，除了立即請路工協助清垃圾，也將行文移植龍柏的中國醫藥大學新竹附設醫院，負責補植。

竹北市頭前溪畔興隆路為市區外環道路，也是通往高鐵新竹站的主要道路，縣府在中央分隔島栽種整排龍柏綠美化；但有民眾抱怨，興隆路等幹道分隔島上，遭人隨手丟棄菸蒂、檳榔渣、飲料罐及塑膠袋等各種垃圾，中醫大新竹附醫前方路段更有7株龍柏已明顯枯黃！

工務處養護科長張淇銘表示，興隆路中央分隔島的龍柏，約2011年以一株5000元的合約價格委託廠商種植，因應中醫大設置新竹附醫申請興隆路開闢缺口，去年相關單位現勘決議，由中醫大負責施工並移植分隔上的龍柏。

張淇銘表示，可能因為去年9月、10月移植時氣候不適宜，加上龍柏移植存活率不高等因素，造成7株龍柏枯黃；對此，縣府將行文中醫大，要求適時補植。另工務處每月3次派工巡查興隆路環境，今天接獲民怨後，下午立即派工清除分隔島上垃圾。

中醫大新竹附醫表示，有關興隆路行道樹龍柏疑似枯死，院方並不清楚原因；儘管龍柏並非該院認養，但基於敦親睦鄰，院方將會儘速處理，加強綠化。

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