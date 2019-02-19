陽明交大盼下半年完成合校 交大校長恐代理1年

2019-02-19 17:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明大學與交通大學去年走入合校程序，交大校長張懋中預估，如今雙方正式成立合校委員會，預計3月送合校意向書給教育部，5月送出合校計畫書，盼下半年完成合校，但張今年8月退休，碰上合校，交大校長恐須代理1年。

張懋中表示，與陽明在18年前就曾談過合校，如今重啟並在去年正式成立合校工作委員會，每週開2次會，討論合校意向書，預計3月中送出給教育部，確認雙方合校意願，並經教育部審查，若通過後在5、6月完成合校計畫書，一步步完成合校程序，一切順利最快下半年就能合校。

張懋中說，兩邊合校是兄弟、是姊妹，但彼此對等、不分大小，互相尊重，如交大有ICT、半導體優勢，陽明則在生醫領域傑出，合校目的是為了未來的教育，認為10年、20年後將走向數位生醫，現在的研究與臨床等跟不上，必須從現在就訓練發展國家的未來。

但張懋中因屆齡而預計今年7月底退休，交大去年原擬啟動校長遴選，但碰上與陽明合校而暫緩，交大擔憂，遴選出新校長後，若與陽明合校恐影響新校長任期，對其不公平；張懋中預估，若下半年完成合校，還須新的「陽明交通大學」展開新校長遴選，恐再花半年時間，這段期間恐需代理校長，代理期可能拖到1年。

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