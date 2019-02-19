違停紅磚「道」屬綠地 基市府拖延1年、警無權取締卻挨罵

2019-02-19 16:49

〔記者吳昇儒、林欣漢／基隆報導〕基隆市南榮路銜接愛三路轉角處，有一段紅磚道路，常有車輛停放，市民質疑該路段應為人行道，警方卻不開單取締，等同變相縱容。但警局早於2017年12月已發文給市府相關單位詢問，該處是否為道路，市府回應該處為綠地用途，警方根本無權開單拖吊，過了一年市府仍未作相關處置，不知情的民眾則上網攻擊警方無作為，讓警員倍受委屈。

日前基隆一名林姓民眾在臉書專頁上po文指出，有車輛違停在南榮路花圃旁的紅磚道上，非常沒有水準，引發網友們在該文下留言回覆，不少民眾認為，警方不應該置之不理讓該處成為基隆市區免費的停車場，更暗喻警方對此事無作為。

該轄區派出所員警則耐心的在網路上一一回覆網友，並提出公文內容，向民眾解釋，該處被市府規劃為綠地用途，並非道路，警方無權執法；但不懂法規的網友們仍認為警方應該出面處理，讓警員們非常無奈。

基隆市政府交通旅遊處長李綱表示，警方依據「道路交通管理處罰條例」執法，顧名思義就是進行道路交通管理，維護交通秩序，若不是道路，就無法依該法開罰，所以會看到很多屬於私人土地、並非道路的地方，警方不能拖吊也不能開罰。

南榮路此案可以先由都市發展處、工務處進行道路認定，確認是否為道路或供公共通行的車道，接著交旅處來評估有無影響交通，劃設紅、黃線標線，再由警方來執法管理。

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