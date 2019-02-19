花蓮嵐山索道再生 8月底完成評估

2019-02-19 15:36

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮林業開發史豐富，林田山、太魯閣及木瓜山是過去重要3大林場，其中的林田山林場、嵐山工作站及哈崙工作站更是木材生產基地樞紐，但隨著台灣禁伐天然木，1989年嵐山工作站裁撤，曾擁有「東亞第一長索道」的嵐山索道及森林鐵路也被荒廢在雜草中，林務局花蓮林區管理處今年有意再生昔日索道，預計8月底完成可行性評估。

花蓮林管處和東華大學團隊曾耗時5年、訪談26位耆老，走過斷軌和懸重返嵐山工作站收集資料，去年出版「森林‧部落‧人──太魯閣林業史」和影像集、紀錄片「在森林中。嵐山工作站」，獲得廣大迴響，也讓塵封在深山30年的美麗嵐山索道重現世人眼前。

1948年設立的花蓮太魯閣林場，是東部最晚開發的林場，以嵐山工作站為指揮基地，共有太昌線、太魯閣線及立霧溪支線3段鐵道及分別長為1560、1600、1400公尺的索道，其中新2號索道，還曾是全球最長的林業用索道。

花蓮林管處今年啟動「花蓮嵐山索道再生計畫可行性評估」，預計斥資21億元修復嵐山森林鐵路及索道，第一階段計畫總長2000公尺，先就新1號索道及銜接鐵道部分評估可行性，公聽會還選在位於索道頭的秀林鄉水源社區舉辦，內容獲地方居民認同，預計8月底完成評估。

計畫主持人彭增光說，嵐山是花蓮林業歷史全貌的最後一塊拼圖，當初因地制宜開發了3段索道、3段鐵道來運送木材，也因最慢開發，比起阿里山、八仙山等林場，所使用的索道機具是當時最先進的，具有重要歷史地位。

他強調，嵐山再生還是一項具國際觀光格局的索道計畫，擁有獨特的林相景色與豐富的林業內涵，是世界少見的索道銜接鐵道方式，未來可減少遊客以燃油運具進到高山地區所造成的空氣與噪音污染，更能結合太魯閣族的原住民文化，發展綠色遊程。

花蓮林管處副處長李政賢表示，環境評估報告將納入地方居民、環保團體意見，盡量降低對環境生態的影響，計畫若成功推動，預計分期分區，透過索道及鐵道的複合型式，將最終路線延伸達原嵐山工作站位址，讓過去嵐山工作站的伐木生活，再次復刻重現民眾眼前，了解林業從業人員當年披荊斬棘的開發史。

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