02/19 各報重點新聞一覽

2019-02-19 06:11

自由時報

中國言論審查管很大 台藝人推薦新書遭禁

藝人「焦糖哥哥」陳嘉行常在臉書針砭時事，談過婚姻平權、政治議題，也曾公開支持總統蔡英文和批判中國政府；他昨天在臉書發出一封台灣的出版社主編的致歉函，內文提到該出版社日前邀請他推薦的書籍，必須經由中國的中信出版社審查，由於中國方面表示要將書封上他的掛名推薦刪除，否則不予出版，最終台灣的出版社只能讓步，此舉明顯是中國出手封殺。陳嘉行昨回應：「中國在言論審查上就是這種力道，尤其對台灣人更甚。」

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找夫談離婚 遭綑綁燒炭 兩兒女無辜陪葬

台中市三十二歲吳男和三十四歲彭姓妻子感情不睦分居，前天一早，彭女騎機車帶著九歲兒子和六歲女兒找先生談離婚，卻一去不返，昨天早上被發現一家四口坐在吳男父親的計程車內燒炭身亡，彭女雙手遭透明膠帶綑綁，車外還有兩杯速食店飲料空杯和藥物，警方懷疑吳男不願離婚，將妻小迷昏後燒炭，自私地帶著妻小共赴黃泉。

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家中午睡被咬頭 兇手是隻獼猴

屏東恆春半島近年獼猴與人類生活衝突不斷，上週竟發生民眾在家睡午覺，遭獼猴闖入攻擊事件，恐是國內獼猴主動攻擊人類的首例。張姓民眾頭皮被獼猴咬出三公分撕裂傷，雖然「野保法」允許獵殺侵入的野生動物，但獼猴精明又敏捷很難捕捉，屏東縣府農業處提醒，獼猴侵擾地區，民眾出入應隨手緊閉門窗。

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蘋果日報

逼妻隆乳 鬧到離婚 狠父燒炭殺妻兒4死

台中一名狠心父親不滿妻子要離婚，前天佯裝春遊約出妻子和2名小孩，母子3人還開心共乘gogoro赴約，想不到狠父載妻小吃麥當勞後，疑在飲料下藥迷昏後在車內燒炭，造成4人死亡，而母親雙手遭綑、頸有勒痕，手肘也有瘀傷，檢警研判是狠父預謀帶走妻子和2名小孩，不排除妻子因反抗遭勒斃，娘家驚聞噩耗痛罵：「男方要求妹妹二度隆乳，才讓妹妹萌生離婚念頭。」

港女 跨海偷藍眼波斯 扮孕婦瞞海關夾帶出境 犯案只花8小時

大年初一，桃園機場一片喜氣洋洋，出境安檢處也排滿人龍，一名大腹便便「孕婦」，穿著黑大衣，撫摸著將臨盆的肚子，她神情自若，將提袋及隨身包包放上輸送帶，安檢人員看她是孕婦，未依規定要求她脫下大衣，行李通過X光機無異狀，她順利走過金屬探測門，搭上飛往香港的班機。

聯合報

保台擋藍…政院列最優先法案：兩岸和平協議須公投

備戰明年總統大選，藍綠緊抓兩岸議題，國民黨主席吳敦義日前拋出「若國民黨重新執政，將與大陸洽簽兩岸和平協議」，行政院昨天表示，將力推修法明訂兩岸和平協議簽訂前應舉行公投，並訂出條件與門檻，列為本會期最優先法案。

金融、航運、貿易、旅遊 粵港澳大灣區規劃出爐

北京當局昨公布「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，作為廣東省九個城市和香港、澳門合作發展的綱領性文件，目標於二○三五年建成國際一流灣區和世界級城市群。其中，香港將在金融、航運、貿易扮演重要角色，澳門著重發展旅遊休閒中心。

中國時報

批小英年改失敗 鄭文燦開第一槍

年改讓社會動盪不安，民進黨更在去年九合一選舉慘敗，桃園市長鄭文燦昨天向蔡英文總統引以為傲的年改開第一槍，直指年金改革是失敗的社會溝通和改革的布局，像軍改5成沒有改、警察卻改太多，而警政署長屬於警察的一級上將，經過年改退休俸竟從8萬降到6萬，只跟軍中資深士官長一樣，當然憤恨不平。

綠強推保台五法 兩岸簽和平協議 陸委會要雙公投

行政院與民進黨立院黨團昨舉行行政立法協調會報，敲定47項法案列入立法院新會優先法案，包括《兩岸人民關係條例》將增訂擁有大陸居住證者，不能參加公職選舉，同時簽署《兩岸和平協議》前須公投。陸委會主委陳明通在會中表示，將參考綠委提案，包括研議「雙公投」的可能。

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