台灣首例？ 在家午睡被獼猴「咬頭」 恆春人猴衝突升高

2019-02-19 00:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近年獼猴與人類生活區域衝突不斷，上週竟出現可能是台灣首例在家中遭獼猴闖入「攻擊」事件，在家中午睡的張姓民眾，頭皮被獼猴咬出3公分撕裂傷，雖然「野保法」規範能獵殺侵入的野生動物，但獼猴精明又敏捷，縣府農業處也提醒獼猴侵擾地區民眾出入應隨手緊閉門窗。

「猴子實在有夠離譜！」67歲的張姓男子摀著頭皮說，10日中午12時許他在車城海口村家中客廳午睡，為了通風打開家中門窗，沒想到睡到一半頭皮劇痛，發現是獼猴無故對他「行凶」，他正準備驅趕就不見猴子蹤影，經家人送醫縫了十幾針。

張男表示，這隻獼猴已經在海口村周邊幾個月，經常到民眾家中「行竊」水果，也曾侵入家中被他揮拳驅趕，懷疑這次啃咬是獼猴報復行為，地方傳聞這隻獼猴曾被民眾長期餵養過，可能因此不太懼怕人類，家中已經開始架設圍籬防衛，避免再次遭到攻擊。

家住當地的車城鄉代會副主席白登科說，獼猴已經從山區進逼到聚落周邊，部分山區路旁還能看到20、30隻成群的「猴黨」逛大街，除了偷盜芒果、火龍果等作物，現在還出現從未聽聞的「攻擊睡覺居民」行為，期盼官方能夠提供防治或和平驅趕方式。

「睡眠中被猴咬真是從未聽過！」屏縣府農業處動保科指出，台灣獼猴去年已經從保育類降為一般類，張先生的案例已經符合「野保法」第21條中「有危及公共安全或人類性命之虞」，可予以獵捕或宰殺。

但這起案例中的「犯猴」，似乎長期受人類親近或餵食，完全不懼怕到人類生活區域，可能也無法跟野生猴群生活，形成流浪猴的狀況，因次受傷情況與一般野外活動被獼猴抓傷的狀況不同，呼籲民眾勿餵食野生獼猴，接近山區住家出入時注意緊閉門窗。

恆春半島人猴衝突案例不少，去年滿州鄉農民也為了捍衛作物組成獵槍隊，甚至搭建哨所防衛，農委會雖鼓勵補助架設電網，但農民仍認為獼猴不斷進化，電網絕非長期防猴之道，「人猴大戰」恐怕是未來幾年當地的難解課題。

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