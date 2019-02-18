總統府建成百年 蔡英文：讓我們往同個方向前進

2019-02-18 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕今年適逢總統府建成百年，總統府今日除了公布一系列的活動外，總統蔡英文也發文介紹「總統府建築百年」的主視覺，並強調以「前進」為主要精神，期許未來台灣能往同個方向前進。

蔡英文在臉書上表示，從「星戰日」到「不老騎士」、2017年台北世大運、2018年的印尼亞運的體育國手進府與大遊行，一直到台灣農民到總統府舉辦市集，她一直認為總統府是「人民的總統府」。

蔡英文表示，「總統府建築百年」由「IF OFFICE」設計企劃公司的設計師馮宇參與製作此次活動的主視覺，「不只是因為這棟建築物已經建成100年，而是因為在這塊土地上的人民，大家不斷地一同前進。」

蔡英文介紹，這次的設計以「前進」為主要精神，靈感則是取材自總統府外觀「令人印象深刻的紅白相間橫帶」，除了呈現出總統府建築的外觀輪廓外，也有著世代累積、眾人合力的意義。而在圖像上，則是以「圓弧和箭頭」，象徵從「過去」累積至「現在」。蔡英文也在最後強調「未來，讓我們往同個方向前進。」

總統府今日公布系列活動，將從下月24日開跑。除了在一樓舉行的攝影展等特展之外，也會與財政部合辦路跑活動，讓民眾近距離欣賞總統府建築之美。中華郵政也將在4月發行紀念郵票，給集郵愛好者典藏。

總統府前身稱為台灣總督府，1912年6月1日開工，歷時8年興建，於1919年3月落成，原圖是由長野宇平治繪製，經森山松之助修改而成為了今日民眾所看到的樣子。

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