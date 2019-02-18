限制領中國居住證列最優先法案 領證就禁止參選公職

2019-02-18 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕行政院今天（18日）和民進黨立院黨團舉行行政立法協調會報，討論立法院新會期的優先法案，最後決定提出47案。其中政院也將修正「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，發言人Kolas Yotaka更直言未來將管制台灣人領取中國居住證，領證者禁止參加任何我國公職選舉！

綜合媒體報導，行政院今天和民進黨立院黨團開了2小時的會議，決議提出47案最優先修正法案，分成「回應社會期待」、「強台」以及「保台」3大主軸。當中在國家安全部分，行政院將「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的第9條之4、第9條之5及第90條之3列為最優先修法之一，並計畫增訂申報條例、限制中國居住證領證者的相關權利。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，未來會更嚴格管制台灣人民到中國領取中國居住證，並規定如有領證的人民需要向我國政府申報，「機敏機關」如情報機關的限制更嚴格。領證者日後也不得參加任何公職選舉、擔任民選公職人員、軍人公務員、各級公立學校教師等，但不會影響其投票權。Kolas Yotaka指出，目前草案尚在研擬階段，但制定方向將會針對隱瞞領證之事實者訂定罰則的方向來討論。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，未來會更嚴格管制台灣人民到中國領取中國居住證，領證者日後也不得參加任何公職選舉。（資料照，記者李欣芳攝）

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