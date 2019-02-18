收容所虐貓影片惹議 彰化動防所揭真相…

2019-02-18 13:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣員林市動物收容所遭台灣動物緊急救援小組昨踢爆，指收容所涉粗暴對待流浪貓，有虐貓之虞，今天週一上班日，動防所調查緣由表明非虐貓，而是在處理貓送養的過程中，發生不當捉貓的情形，所長董孟治說，「沒有用溫柔的方式處理，有改進的空間！」動防所檢討改進，未來會補強更人性化的捕捉工具，同時加強相關人員的教育訓練。

台灣動物緊急救援小組昨接獲民眾投訴，根據影片中收容所人員持鐵桿戳貓、上鐵環絞脖、硬扯流浪貓出籠的動作，指工作人員涉嫌虐貓，違反收容所人道處理流浪貓的規範，要求縣府嚴懲相關失職人員。

董孟治說，此事肇因於1名愛貓民眾，好心幫忙收容所送養19隻流浪貓，12隻幼貓、7隻成貓，對方原訂去年11月3日先到收容所帶走12隻幼貓、11月5日再帶7隻成貓，通常，收容所在貓隻出養前會，須替貓植入晶片、施打狂犬病和3合1疫苗，成貓植入晶片須施打麻醉鎮靜，麻醉前須禁水、禁食，11月3日當天，這名愛貓民眾前來領養12隻幼貓，臨時請求是否可以一起帶走原訂5日才要來領養的另外7隻成貓。

董孟治表示，由於對方領養後馬上要把貓運送到屏東安置，考量長途交通和載運車輛調度，收容所同意對方的請求，但現場只有1名臨時人員和1名獸醫師，同時處理19隻貓的領養程序，難免手忙腳亂，加上，成貓沒有在前1晚禁水、禁食，又要長途運輸，無法立即為貓施打麻醉，而流浪貓自我防衛心強，對外界反應敏感，臨時人員為了要把貓帶出籠外，才用捕犬網工具抓貓出籠，貓又抗拒產生攻擊行為，才會發生抓貓不當的動作。

董孟治指出，當天，臨時人員和獸醫師為了完成19隻貓送養程序，又無法替成貓施打麻醉劑，在抓貓和植入晶片、施打疫苗的過程，先後遭貓抓、咬傷，工作受傷但粗魯抓貓出籠就是不對，動防所會檢討疏失改進，下不為例！

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