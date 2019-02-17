彰化動物收容所被爆虐貓 鐵環勒喉硬扯腳踩 動保團體籲嚴懲

2019-02-17 17:22

〔記者陳文嬋、顏宏駿／綜合報導〕台灣動物緊急救援小組今接獲民眾轉寄影片投訴，指稱位於彰化員林的動物收容所涉虐待所內收容動物，整個影片超過2分鐘，殘忍至極令人發毛，動保團體痛斥政府機關知法犯法虐待動物，應嚴懲相關人員惡行。

彰化縣動物防疫所長董孟治則表示，他是今天才知道發生這個情形，由於今天是假日，究竟被拍者是誰？當時作何處置，他們還要再調查。

台灣動物緊急救援小組表示，整個影片超過2分鐘，顯示彰化員林動物收容所內人員為了要將1隻流浪貓移出隔離籠打針，竟先用鐵桿伸進籠子內硬戳，再用鐵環絞住貓的脖子後，將貓咪硬壓制在籠底，再往上拉出籠子，期間疑似貓爪鉤住籠子邊緣，所方人員還將貓硬扯出籠外，甚至還在空中旋轉，最後用鐵環硬壓在地後，還在地上亂甩，甚至貓已被麻醉後，所方人員還以腳用力踩住貓身及尾巴，最後再以鐵環勒住貓頸部後塞入籠子中。

小組貓咪行為專家倪娟娟看完影片後，痛批彰化員林收容所「可惡至極、不把一條生命當生命對待」，整段影片殘忍至極，令人發毛，政府機關知法犯法虐待動物，員林收容所難辭其咎，相關人員應受嚴懲。

倪娟娟指出，流浪貓在入所後因環境改變，本來就會更加緊迫，無比驚嚇，如今又受到如此非人性的對待後，「不死也半條命」，身心極度受創，可能一輩子永遠無法恢復對人類信任，更不可能被認養。

小組發言人倪京台則表示，遇到兇猛有攻擊性的貓咪，可先用大毛巾包住安撫，再請獸醫師打針鎮定，若毛巾仍無法制伏，可用吹箭或加長式伸縮注射桿，避免貓咪陷於恐懼與緊迫，員林收容所處置貓咪的方法，不但對貓殘忍，人員也可能受傷，明顯違反收容所人道處理規範。

倪娟娟氣憤表示，很難想像在現今的收容所還有這般殘忍對待貓狗的手段，影片中的人員明顯便宜行事、沒有資格繼續待在所內照護動物，連貓咪已被麻醉不能動了，還要用腳硬踩牠，還要用鐵環勒住貓頸塞入籠中，明顯不尊重生命，甚至一旁打針的人員若是獸醫師，還配合這齣「虐待動物戲碼」，也沒資格繼續當獸醫師。

小組呼籲彰化縣府應嚴懲收容所虐待動物的相關人員，並改良其對待動物的模式，更應聘用專業且真正愛護毛孩子的人員參與所內照護動物工作，影片中相關人員除應依動保法嚴懲外，應調離現職，永遠不能再接觸貓狗。

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