遭爆虐貓 彰化動物收容中心所長：還要再調查

2019-02-17 19:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一位民眾日前到彰化流浪動物收容中心時，意外目睹所方人員用鐵桿伸進籠內，猛力戳一隻流浪貓，只為了把這隻貓抓出來注射，整個粗暴的抓取過程全都被錄影下來。今天畫面被po出來，令許多愛貓人士氣憤不已，但彰化縣動物防疫所表示，詳細情形還要了解。

彰化動物收容中心位於廢棄的員林阿寶坑垃圾場旁，電影「十二夜」描述公辦動物收容環境惡劣，就是在這裡取景，電影播出後引起愛護動物人士迴響，縣府撥款改善硬體不少，但收容的數量呈持續飽和。

動物防疫所長董孟治表示，他是今天才知道發生這個情形，由於今天是假日，究竟被拍者是誰？當時作何處置，他們還要再調查。

影片中彰化員林動物收容所人員為了要將一隻流浪貓移出隔離籠打針，竟先用鐵桿伸進籠子內硬戳，再用鐵環絞住貓的脖子後，將貓咪硬壓制在籠底，再往上拉出籠子，期間疑似貓爪鉤住籠子邊緣，所方人員還將貓硬扯出籠外，甚至還在空中旋轉，最後用鐵環硬壓在地後，還在地上亂甩，甚至貓已被麻醉後，所方人員還用腳用力踩住貓身及尾巴，再次以鐵環勒住貓頸部後塞入籠子中。

台灣動物緊急救援小組貓咪行為專家倪娟娟看完影片後，痛批彰化員林收容所「可惡至極、不把一條生命當生命對待」，政府機關知法犯法虐待動物，相關人員應受嚴懲。

倪娟娟指出，流浪貓在入所後因環境改變，本來就會更加緊迫，無比驚嚇，如今又受到如此非人性的對待後，「不死也半條命」，身心極度受創，可能一輩子永遠無法恢復對人類信任，更不可能被認養。

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