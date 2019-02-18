就在今晚！近200年燈排遶境將讓花壇變不夜城

2019-02-18 09:52

〔記者湯世名／彰化報導〕明天就是元宵節，除了北台灣平溪天燈、南台灣鹽水蜂炮活動，中台灣彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排遶境活動，也將從今晚6時起盛大展開，鄉長顧勝敏表示，燈排遶境今年邁入第191年，且從未中斷，號稱是全台歷史最悠久的元宵節慶祝活動，信眾扛燈排徹夜遶行白沙坑所在的白沙、長沙與文德村，有如不夜城，歡迎民眾攜家帶眷前來體驗這場珍貴的文化活動。

顧勝敏表示，今晚6時許十幾座燈排將齊聚文德宮前，舉行點燈儀式，向福德老爺行禮後，7時許由大批信眾持火炬，扛著燈排浩浩蕩蕩出發，首日遶行白沙村，依以往信眾熱情參與來看，遶境活動將持續到明天清晨3時過後，明晚7時許再遶行長沙、文德村，預料也將持續到20日清晨，各式陣頭遶行白沙坑大街小巷，與民眾一起祈求平安幸福，沿途村民則擺香案相迎。

他介紹說，一般燈籠都是用手拿，白沙坑燈排遶境，卻是由信眾扛著燈排行進，每座燈排外型就像一艘小船，由23個黃色小燈籠串聯而成，燈籠還寫上姓氏而稱為「字姓燈」，保存了相當程度的傳統形式與作法，更深具文化傳承意義。

今年白沙坑迎燈排文化節系列活動，除了最熱鬧的燈排遶境，還有創意燈排比賽、舉燈排體驗、湯圓豆花免費嘗、小提燈發放、祈求福德老爺發財金、燈海藝術區、元宵聯歡晚會，其中小提燈發放，將在18日、19日的下午4時30分進行，歡迎民眾索取。

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