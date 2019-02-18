02/18 各報重點新聞一覽

2019-02-18 06:22

自由時報

國民黨總統初選方式角力 吳朱隔海開槓

國民黨2020大選氣勢看好，但黨內正上演總統初選遊戲規則的角力戲碼。國民黨主席吳敦義在前新北市長朱立倫訪美期間，拋出總統初選「全黨員」投票後「總統提名人選兼任黨主席」的風向球，朱立倫在美西受訪時隔海反擊，指國民黨不是自己在內部玩，應要讓民眾感受到國民黨不斷在革新。

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肺腺癌 治療新突破 抗血管新生劑 可助延長生命

肺癌長年是國人10大癌症死因之首，我國肺癌病患中又以肺腺癌較常見。國內醫師研究團隊證實，若有「上皮細胞生長因子受體」基因突變的肺腺癌病患，在治療時加入抗血管新生抑制劑，能延後約50%標靶藥物治療產生抗藥性的時間，有助延長病患壽命。

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酒駕又害命 一歲童遭波及不治

又是酒駕害命！40歲男子陳育儒酒駕上路，昨傍晚駕駛黑色轎車行經台南市新化中正路，擦撞同向戴男駕駛的白色轎車，陳男的車衝進百公尺外田地，白車遭撞後與對向車道由李姓婦人駕駛的藍色轎車相撞，因撞擊猛烈，造成藍車上李婦的一歲半兒子傷重不治。警方初步調查，陳男酒測值高達1.27毫克，訊後將依過失致死和公共危險罪嫌送辦。

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蘋果日報

神之手 16歲救命恩人 CPR擊敗死神

13分鐘前，一名中年男子倒地，生命正一分一秒地消失，16歲少年跑了過來，摸摸躺在地上的男子脈搏，少年鎮靜地將手掌交握，朝男子心臟處不斷按壓，並伴隨數數1下、2下、3下……一旁民眾幫忙打電話，或拿手機照亮現場，救護人員到場準備電擊器，少年仍聚精會神按壓，在2次電擊後，昏迷男子終於恢復心跳，救護員喊「（救）回來了、回來了！」少年擦去額頭汗水，如釋重負。

酒駕殺人 1歲童無辜枉死 男酒測1.27 爛醉連環撞

又見酒駕肇事害死人！台南新化區中正路昨晚6時發生3輛自小客車連環撞車禍，造成1死3傷，其中死者是年僅1歲半男童，令家屬悲傷不已；警方發現其中一輛自小客車陳姓肇事駕駛酒測值高達1.27毫克，幾乎是爛醉如泥，正漏夜調查釐清車禍過程，全案依過失致死和公共危險罪嫌送辦。

聯合報

經部修法擬不訂落日 農地工廠取消大限？

農地違章工廠輔導大限明年6月2日到期，屆時可能有上千家領有臨時工廠登記的違章工廠無法合法化，中南部立委向行政院長蘇貞昌請命盼展延。據了解，經濟部修法版本擬刪除明年大限，不訂落日，並放寬臨時登記工廠適用對象，凡蔡政府上台以前既存的工廠，都有「續命」機會，引起環團反彈。

梅克爾罕見握拳砲打川普 贏得滿堂彩

德國總理梅克爾16日在「慕尼黑安全會議」上發言，砲轟美國「專斷獨行」，表示不能輕易破壞多邊主義組織，並警告美國總統川普，在核武裁軍協議、敘利亞撤軍和貿易問題方面，不能將歐洲排除在外。

中國時報

人進得來 韓流發威帶動錢潮 資金南漂了

資金「南漂」了！高雄市長韓國瑜引爆韓流，連金流也動起來。不只商總、晶華、海霸王等重量級企業，爭相前進高雄投資，這波因韓流帶起的「人進來」，更為高雄帶來錢潮。據財金公司最新公布的數據，高雄市境內ATM交易持續爆量，增幅不僅居六都之冠，筆數更連兩月創新高紀錄，為過往所未見。

鐵飯碗抱緊處理 年改效應 公教軍警爆延退潮

年改效應浮現，根據銓敘部的統計，在年改確定修法後，2017年退休公務員僅6356人，與過去每年退休約萬人相比，明顯減少，全國公務人員協會理事長李來希表示，公教人員已出現延退潮，除了警察之外，公教人員的新陳代謝問題也將陸續浮現。

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