肺腺癌 治療新突破 抗血管新生劑 可助延長生命

2019-02-18

對付抗藥性 可延後50％時間

〔記者吳亮儀／台北報導〕肺癌長年是國人十大癌症死因之首，我國肺癌病患中又以肺腺癌較常見。國內醫師研究團隊證實，若有「上皮細胞生長因子受體」基因突變的肺腺癌病患，在治療時加入抗血管新生抑制劑，能延後約五十％標靶藥物治療產生抗藥性的時間，有助延長病患壽命。

助血管正常化 重建免疫系統

雙和醫院胸腔內科主任李岡遠指出，有這種基因突變的病患約佔肺腺癌病患的五到六成，目前雖可使用標靶藥物治療，但久了會產生抗藥性，導致治療效果不好。

抗血管新生劑藥物（Bevacizumab）可以抑制血管內皮生長因子，曾被用於治療大腸直腸癌。李岡遠說，加了這款藥，能將原本體內的抑制型細胞給抑制掉，等於負負得正，讓免疫系統恢復。

由於癌細胞周邊血管是不正常血管，會導致身體產生發炎反應，使得免疫系統變差、腫瘤也會越長越快。使用抗血管新生抑制劑後，幫助血管正常化，提供養分且協助清除廢物，有助重建免疫系統。

據國健署癌症登記，肺、支氣管及氣管癌症每年發生數逐漸上升，二○一五年共一萬三○八六人，二○一六年為一萬三四八八人，是發生數排名第二的癌症，也是長年來十大癌症死因之首。

李岡遠說，研究也有試驗其他肺癌病患，其實也有效果，最近已有藥廠開始做臨床試驗，初步結果發現，對癌症的免疫療法中，若再加上抗血管新生抑制劑，會增加免疫治療的效果，有在國際會議發表。

這研究成果已在去年登上國際期刊《Journal of Thoracic Oncology》。

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