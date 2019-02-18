酒駕又害命 一歲童遭波及不治

2019-02-18

男子酒駕上路 釀3車連環車禍

〔記者萬于甄、吳政峰／綜合報導〕又是酒駕害命！四十歲男子陳育儒酒駕上路，昨傍晚駕駛黑色轎車行經台南市新化中正路，擦撞同向戴男駕駛的白色轎車，陳男的車衝進百公尺外田地，白車遭撞後與對向車道由李姓婦人駕駛的藍色轎車相撞，因撞擊猛烈，造成藍車上李婦的一歲半兒子傷重不治。警方初步調查，陳男酒測值高達一．二七毫克，訊後將依過失致死和公共危險罪嫌送辦。

南市消防局昨傍晚近六點獲報，新化區中正路發生三車車禍，消防人員抵達現場時，發現藍色、白色自小客車車頭幾乎損毀，且藍車的李姓婦人一度受困，車上一歲半康姓男童，則被爸爸先抱出車外等待救援。

婦人載子遭撞 男童送醫救不回

救護人員接手時，發現康姓男童脖子有處明顯瘀青，到院前已無呼吸心跳，緊急在車上電擊一次後送醫搶救，但仍回天乏術；警消協助李婦脫困後，其意識清楚，但腿部骨折，白車駕駛戴男及黑車駕駛陳男也都輕傷送醫治療。

據了解，李婦與康姓丈夫日前將車輛送修，昨傍晚夫妻兩人前往修車廠取車，分別各開一輛車準備返家，康男開在前方，孰料，開在丈夫後方的李婦載著一歲半的愛子竟遇酒駕肇事，男童喪命，家屬得知後悲痛不已。

警方指出，黑車和白車究竟何者先碰撞對方，仍待調閱路口監視器確認，全案將漏夜調查釐清過程。

酒駕致死 擬修法視為故意殺人

近一個月來，光台中就發生兩起酒駕致死案，奪走五條人命，為此，法務部日前宣布，擬把「酒駕致死」視為「故意殺人」，透過修法來提高刑責。同時也考慮設酒測「閥值」，即酒測值逾多少就會被視為「故意殺人」？昨天台南再發生酒駕害命，顯然貪杯者仍未記取教訓，肇事駕駛的酒測值高達一．二七，根據警大交通學系教授蔡中志的酒測值與肇事率關聯的研究，酒測值達一．五○，駕駛人泥醉呆滯木僵、可能昏迷，根本無法駕車。

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