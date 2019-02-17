苗栗（火旁）龍進入高潮 萬串鞭炮炸龍騰雲駕霧

2019-02-17 23:05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕列為全國客庄十二大節慶的苗栗（火旁）龍系列活動，今晚進入最高潮，11尾祥龍隊輪番上陣接受2萬串鞭炮洗禮，現場鑼鼓及鞭炮聲震耳欲聾，煙硝漫天，祥龍猶如騰雲駕霧於五彩雲霧中，吸引超過3千位民眾到場體驗苗栗（火旁）龍文化的震撼。

苗栗市公所今年邀請中國廣東省豐順縣埔寨鎮的埔寨火龍，參與苗栗（火旁）龍，並與悠遊卡公司打造火旁龍紀念版悠遊卡，希望民眾可以用悠遊卡騎微笑單車，或是搭乘大眾交通工具，巡庄苗栗。

晚間8點苗栗市長邱鎮軍宣布（火旁）龍開炸，11尾龍隊輪番上陣，龍隊先拿出看家本領各種套路，隨即接受鞭炮「轟炸」洗禮，一串串鞭炮擲向龍頭，頓時龍頭火光乍現，現場炮火猛烈，鑼鼓喧天，煙霧瀰漫。

但舞龍者絲毫不畏懼，奮力穿梭於煙霧炮火之中，現場煙硝漫天，整條龍在煙霧中忽隱忽現，猶如騰雲駕霧一般，讓在場民眾感受一場精彩的（火旁）龍文化洗禮，讓在場的各地遊客大開眼界。

（火旁）龍之夜也邀來台灣青年所組成的coming true火舞團演出大型火舞，這群青年以節慶陣勢配合火舞，設計出充滿張力的火舞演出，也被中國中央電視台相中，登上央視春晚表演，為「台灣之光」。

21日深夜11點將在苗栗市五文昌廟舉辦「化龍返天」，參與龍隊將進場舞龍謝神，隨即一起火化，讓神龍返回天上，感謝祥龍護佑民間，為今年（火旁）龍活動畫上圓滿的句點。

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