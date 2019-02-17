25字新詩「你看山小」 作者台大教授：5年前的廢文

2019-02-17 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市捷運車廂內1首由台大中文系副教授劉正忠，用簡短25自寫出新詩作品《難道這就是愛》，當中1句「你看山小」引發網友熱議「廢到笑」，劉正忠表示，這首詩一開始真的只是發在自己臉書上的1篇廢文。

台大中文系副教授劉正忠以筆名「唐捐」撰寫的作品《難道這就是愛》，內容為「你一會兒看山/一會兒看我/為什麼/你看山小/看我時卻很火大」，精鍊25字道出情侶間無厘頭的想法，被台北市文化局舉辦的2019台北公車捷運詩文計畫相中，將它收錄進2019台北文學季作品內。

根據《蘋果》報導，參與主持這項計畫的淡江大學中文系助理教授楊宗翰指出，目前台北文學獎會有3名評審委員「主動自坊間詩集中挑選30首詩作」，將分為3批分別刊登於當年前3季的台北公車捷運詩文活動，第4季則是刊登民眾投稿的得獎作品。

作者劉正忠提到，《難道這就是愛》是戲仿自中國詩人顧城的作品，藉此達到遊戲、嘲諷、調侃甚至是致敬的目的，在2014年1月首次曝光在自己的臉書裡以娛樂大眾，隨後收錄在自己的詩集中，此次被刊登在捷運上領取了幾千元的授權費用，劉對於網友的指教「沒有意見」。

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