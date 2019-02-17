為病父捨百萬年薪返鄉當養鴨人家 今成模範農民

2019-02-17 20:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕原本從事五金加工的吳鴻基，為了陪伴臥病的父親，中年返鄉轉職成「養鴨人家」，他利用自己五金機械的專長，打造「友善養殖」鴨舍，還研究鴨子的習性，打造「鴨產房」，節省撿蛋的人力，他不藏私地提供自己的智慧結晶給同業參考，有效提昇國內養鴨業的生產環境，今年吳鴻基獲得農委會模範農民的殊榮。

現年43歲的吳鴻基，高職畢業後就到台北闖盪，他到新北五股一間五金工廠當黑手，一路從作業員做到廠長，年收入早已破百萬。

正當成為老闆最得力的助手時，年邁的父親因痼疾暈倒，必須有人隨侍在旁，33歲時返鄉伴父，事業從零開始。因為父親年輕時曾養過鴨，鄰居友人不乏「養鴨人家」，吳鴻基決定投入蛋鴨事業。

吳鴻基為病父放棄台北的事業，讓做貿易有成的叔叔感動不已，提供他500萬元的創業基金，而吳鴻基取得資金後並非貿然投入，而是深入研究蛋鴨的習性，他利用自己五金機械的專長改良傳統鴨舍，捨棄罹禽流感風險高的露天鴨舍，蓋出「非開放式或密閉式養殖鴨舍」。

他把鴨舍用隔離網柵分成兩邊，一邊是可以讓鴨子戲水和吃飼料的「活動區」，另一邊則是夜間讓鴨子安心生蛋的「產房區」，他又使用高透光性的帆布網，可控制光線及通風，也自創組合式高床架，這種全台獨一的鏤空高架式的地板，地板架採方格式組合，用水注可輕易沖洗，也可整片掀起，鴨農完全不用擔心鴨屎沾黏其上，非常衛生。

吳鴻基說，鴨子住得建康又快樂，抵抗力自然增加，何需再注射抗生素，傳統的雞隻籠飼，雞隻養殖空間密度高，雖然產量也高，但罹病的風險因環境不良而提昇，養殖者再輔以抗生素投藥預防，完全本末倒置。

他也表示，自己棄工從農的過程也遇到很多困難，也曾入不敷出，但遇到問題就是克服它，如今收入也已凌駕以前當廠長的日子，他認為，台灣的鴨蛋事業還是大有可為。

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