全國花燈競賽「燈王」出爐 明正國中3度獲獎

2019-02-17 15:23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕2019台灣燈會即將於2月19日在屏東大鵬灣正式開幕，今年燈會舉辦的全國花燈競賽，分為親子、國中、高中職、大專社會及機關團體5組競賽，參賽作品達606件，屏東縣政府今宣布，經過專業評審後，最終由屏東縣瓦磘國小、明正國中、台南市光華高中及台中監獄製作的花燈，成為2019台灣燈會各組燈王。

屏縣府表示，今年的花燈競賽各組參賽作品踴躍，比歷年燈會數量還要多，包括親子組277件、國中組105件、高中職組34件、大專社會組62件及機關團體組128件，評審項目包含造型、色彩、創意、燈光及技巧等。

專業評審從2月15、16日辦理夜審及日審，親子組由屏東縣瓦磘國小師生共同創作的「東港之寶黑金到」獲得燈王；國中組由屏東縣明正國中師生製作「漫步在雲端」蟬聯燈王，這也是明正國中參加台灣燈會全國花燈競賽以來，第3次奪得國中組燈王頭銜。

高中職組由台南市光華高中師生製作「屏東風情」得到燈王；競爭最激烈的機關團體組燈王則由法務部矯正署台中監獄製作的「富貴呈祥」獲得；另外大專社會組，因評審們認為參賽作品整體效果未能達到燈王等級故從缺。

屏縣府表示，2019台灣燈會將從2月19日至3月3日登場，花燈競賽各組作品主題結合在地產業、學校發展特色、環境生態保護及技藝文化等發想創意，邀請全國民眾攜家帶眷共同前往燈會賞燈。

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