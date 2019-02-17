湖口行春宴 數千人趕集「食福」

2019-02-17 14:18

［記者黃美珠／湖口報導］一年一度的湖口三元宮遶境祈福「行春宴」今天中午在羊喜窩的祥喜路上舉行，吸引各方信眾到場，甚至有不少人直接包大巴士一起去趕集，來客車潮一路往1、2公里外的省道台1線而去，而前述大巴因為現場路窄，路邊只能停小汽車或機車，它們只好停等在省道上，一字排開，讓人感受到「行春宴」的人氣旺翻。

湖口鄉長林志華說，該鄉三元宮的行春宴從1918年就開辦迄今，交由以該廟為祭祀中心的湖鏡、湖南、湖口、長安與長嶺及羊喜窩等5村6庄每年輪流舉辦，今年輪到羊喜窩庄。

這個活動原是配合媽祖出巡遶境時，讓參與迎神的隊伍工作人員中途休息時可以填飽肚子再出發，當地信眾因此家家戶戶準備豐盛佳餚，讓這些活動參與者可以「食福」，後來慢慢發展成為地方特有的開春盛會，就連不是當地的民眾也趕著去參加。

林志華說，除了前述迎神活動，今天下午3點過後在老街的三元宮還有系列藝文表演等。

湖口村長陳在锃說，為了這個活動，他今年就捐了1條豬煮爌肉跟大家分享，其他鄉親也都以2000到3000人份不等的量，各自準備炒米粉、炒麵、羊奶頭雞湯、燒酒雞湯、鹹菜肚片湯、筍乾等客家美食供來客大快朵頤。

結果今天中午果然成功吸引3、4000人湧進靜僻的祥喜路羊喜窩段，大家自行準備碗筷站著「食福」，吃不完還打包，大家都顯得不亦樂乎。

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