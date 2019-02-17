台馬輪冷卻水管破裂 搶修中

2019-02-17 12:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕已經有33年歷史的台馬輪，15日因為台馬輪的左主機底層海水冷卻水管破裂，停靠基隆港搶修，目前已委由洋民機械公司派人處理；連江航業經理朱秀平表示表示，由於需要修補和更換管線的地方很多，預估還要4、5天才能復航。

朱秀平指出，台馬輪日前歲修時有包含海水冷卻水管，但這次爆掉的地方是沒有維修的地方，洋民機械公司從15日登船搶修，晚上加班到10點，雖然每天趕工，預估仍要4、5天才能修好。

朱秀平說，台馬輪目前負責連江縣東引鄉到南竿鄉的海上運輸，3月1日台馬之星將進廠歲修，屆時台灣與馬祖之間的交通運輸，將由台馬輪替代，因此這次的維修務必修好，以免復航後再漏水。

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