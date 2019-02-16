熊本熊基隆東岸商場現身 出場「仆街」熊粉驚叫

2019-02-16 15:29

〔記者盧賢秀／基隆報導〕日本熊本縣八代市今天起在基隆東岸商場舉辦辦物產展，超有魅力的熊本熊（KUMAMON）一出場，「效果」十足，因地上太溼滑，熊本熊整個摔趴，鼻子都沾了泥巴，「熊粉」們驚聲尖叫，不過熊本熊馬上爬起來很敬業表演，讓整個東岸商場充滿了歡樂的氣氛。

基隆與日本熊本縣八代市都是國際港市，兩市的發展很類似，去年雙方締結友好城市，八代市今年第4年在基隆舉辦產物展，移師到東岸商場舉辦。

基隆市長林右昌今天與八代市長中村博生共同主持開幕儀式。林右昌指出，希望透過物產展，可以讓台灣跟基隆市民更加認識熊本縣跟八代市的觀光、物產及文化，也能加深兩個城市以及台灣跟日本的交流。

林市長也指出，這兩天剛好是台灣的元宵節，台灣的習俗是要提燈籠，因此他也特別帶來市府製作的燈籠，跟中村市長一起發送給到場的市民及遊客。

熊本熊在民眾引頸期盼下現身，不過一出場就在舞台旁草地直接「仆街」，摔個狗吃屎，熊鼻子跟雙手都沾上了土，熊粉們正用手機拍攝熊本熊出場表演，突然看到他摔倒，驚叫聲四起。

熊本熊也很快就站起來，和觀眾打招呼，民眾也為他加油，市長林右昌幫他擦去鼻子上的泥土，為他「惜惜」。

雖然摔了一跤，熊本熊仍很賣力表演，觀眾也很熱情，現場氣氛很歡樂。

民政處表示，「日本熊本縣八代市物產展活動」今（16）、明（17）日在基隆東岸廣場3樓大廳舉辦，這2天除穿插3場次的熊本熊表演，另外也邀請本市中正及建德國中學生管樂及舞蹈表演，現場還有民謠演出、劍道表演、紙劇場及燈心草杯墊製作體驗活動，及熊本縣特色商品展售。

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