回饋社會不必等長大 南台家扶學子相揪淨灘

2019-02-16 13:42

〔記者邱灝唐／台南報導〕南台南家扶中心今日號召大專、高中職家扶學子到觀夕平台及漁光島進行愛地球淨灘活動，一共撿拾10幾袋滿滿的垃圾。家扶表示，舉辦活動的主因是想透過實際行動讓社會大眾知道環保的重要性，以及讓學子有機會回饋社會，並認知只要每個人多付出一點，社會就能更進步一些。

家扶表示，一名社工過年前後都有到觀夕平台及漁光島遊憩，但沙灘的景象卻大為不同，約2公里沙灘出現很多海洋飄來或民眾留下的垃圾，例如寶特瓶、酒瓶、煙蒂，廢棄漁網、漂流木，讓他看了相當不捨，於是興起淨灘的念頭，號召之下也獲得許多家扶學子的響應，因此才有這場浄灘活動。

一名參與活動的學生表示，沙灘上不只有細小的塑膠碎片，還有為數不少的廢棄鐵鋁罐和保麗龍，讓她相當驚訝到底這些廢棄物從何而來，並省思垃圾問題。

家扶中心主任李保良則說，學子們除了透過淨灘活動體會環保愛地球的重要以外，更可以體會要回饋社會不必等長大，隨時都能做，在手心向上的同時，也可以在能力所及的地方對社會、學校或家庭盡一份力量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/