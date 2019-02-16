身價200萬 長在岩盤上的紅木盆景吸睛！

2019-02-16 10:56

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣盆栽景觀協會首度在熱帶農業博覽會開展，近百件價值超過6千萬元的藝術盆栽及雅石，美觀又充滿意境，令人賞心悅目，其中一株長在岩盤上的紅木，造型獨特，身價達200萬元，最吸引民眾目光。

屏東縣盆栽景觀協會理事長林明信表示，投入盆栽創作能怡情養性，為了讓民眾認識盆栽藝術，該協會號召南部地區樹友提供珍藏的作品到屏東熱博園區展示及交流，獲得樹友熱情響應，其中不乏超過百萬身價的七里香、紅木、松樹等作品，可看性高，話題性十足，為今年熱博增色不少。

「樹藝雅石景觀展」配合熱博開園展出以來，吸引縣內不少國中小學組隊參觀，老師們帶領小朋友欣賞難得一見的珍貴盆栽藝術，小朋友聽到每件作品都身價不菲，個個看得目不轉睛，盆栽景觀協會並在現場安排DIY教學，讓參觀民眾及學生學習盆栽雕塑的基本技巧，實際操作後才明白，好的作品要經過精雕細琢，更需要時間的養成，真是不容易。

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