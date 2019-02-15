週六變天！北台灣轉溼涼 高溫掉10度

2019-02-15 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕明日受到東北季風增強影響，北部、東半部都會出現局部降雨，跟今天相比，高溫也預計會下降10度，來到18度左右，呈現濕涼的天氣型態。

中央氣象局預報，明桃園以北及宜蘭將轉為有局部短暫雨的天氣，隨著時間愈晚雨區的範圍會愈廣；其中基隆北海岸降雨較為頻繁，而花蓮、台東也會有局部短暫降雨，至於新竹以南仍維持多雲到晴的天氣。

天氣風險公司指出，明日北部東半部溫度會明顯下滑，迎風面也偶有陣雨，和今天有明顯差異，提醒民眾要注意這波天氣變化；直到下週一冷空氣減弱，就會明顯有回溫的情形，並有明顯邁入春天的態勢。

氣溫方面，明日清晨各地偏涼，低溫約16至20度，白天北台灣高溫和今天相比將明顯下降，約只有18到21度，整天都是濕涼的天氣型態，其他地方降幅不多，高溫仍有24到30度，中南部日夜溫差仍大。

紫外線方面，明日除了基隆市為低量級；嘉義縣、嘉義市、澎湖縣、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣為高量級外，全台其他縣市皆為中量級；提醒民眾出外活動時，應做好防曬措施。

空氣品質方面，明中部以北擴散條件較佳，中南部地區位於下風處，較易累積污染物；宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部及金門、馬祖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏區為「橘色提醒」等級，高屏地區位在下風處，擴散條件稍差，短時間局部區域為「紅色警示」等級。

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