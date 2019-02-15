中南部高溫達30度 明起北台灣變天轉濕涼

2019-02-15 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（15日）各地大多為多雲到晴的天氣，中南部高溫更可達30度，明起東北季風增強，北台灣轉為濕涼。

氣象局表示，今天水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部降雨。溫度方面，北部高溫約24至26度，東半部約27度，中南部可達30度左右，而清晨各地低溫約16至20度，中南部日夜溫差較大。

氣象局預估，週六、週日（16日、17日）東北季風增強，迎風面水氣明顯增多，北台灣轉為整天濕涼，白天高溫較週五明顯下降，花東地區亦有局部降雨，中南部則天氣變化不大，仍為多雲到晴，但日夜溫差仍大。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門、馬祖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區，為「橘色提醒」等級，高屏地區位在下風處，擴散條件較差，局部區域短時間可能達紅色警示等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 28 20 ~ 30 22 ~ 31 20 ~ 27

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/