今全台溫暖舒適 週末北台將轉溼涼

2019-02-15 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕由於水氣減少，今天全台各地大多為多雲到晴的天氣，僅北海岸、東半部局部地區有零星小雨，氣象專家吳德榮表示，今天西半部晴時多雲，東半部多雲時晴，但隨著本週末（16至17日）新一波東北季風的到來，北台灣將轉為陰涼，直到下週一（18日）才會回暖。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天西半部晴時多雲，白天溫暖微熱，日夜溫差大，東半部則多雲時晴，偶有零星短暫雨。北部、東半部高溫約在27度左右，中部高溫30度，南部高溫更可達32度以上。

至於本週末的天氣，吳德榮說，受東北季風影響，新竹以北、東半部將轉為有局部雨，北台灣整天陰涼，白天氣溫較今日明顯下降，降幅近10度，民眾應當留意，中南部則影響很小。直到下週一至週四（18至21日）氣溫回升，北台灣將再度轉為舒適微熱的天氣。

吳德榮指出，明日（16日）及下週五（22日）分別有東北季風南下，但之後的冷空氣皆偏弱，兩波之間天氣回暖相當明顯，但這是否意謂「冬天已過、春天來臨」？吳德榮則認為，根據台灣過去的氣象紀錄，3月偶爾還是有強冷空氣南下，仍應持續觀察。

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