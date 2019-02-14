把握週五多雲到晴好天氣 週末東北風將再增強

2019-02-14 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕明天（15日）各地多為多雲到晴，僅東半部及北部山區有局部降雨；各地白天氣溫舒適、溫暖，北部回溫較明顯，中南部高溫仍可達30度，但各地清晨低溫約16至20度，提醒民眾留意溫度變化，適時調整穿著。

《中央氣象局》預報，明天由於水氣更為減少，各地天氣大多多雲到晴，而金門、馬祖及西半部地區易有低雲或局部霧，影響能見度，提醒駕駛朋友特別留意。

天氣風險公司表示，週六東北風將再增強，預計週末兩天北部、東部將再轉有雨，白天溫度小幅下降，提醒民眾出門要攜帶雨具、注意保暖；中南部較不受這波東北風影響，但空氣品質差、日夜溫差大的現象預計將持續下去。

溫度方面，北部溫度為16至26間，中部18至30度，南部19到31度，東部18至27度，外島12至25度。

紫外線方面，新竹以北為中量級，東部、中南部及外島地區皆為高量級。

空氣品質方面，宜蘭、花東、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、金門、馬祖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏地區為「橘色提醒」等級，高屏地區位在下風處，擴散條件較差，局部區域短時間可能達紅色警示等級。

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