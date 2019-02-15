華航機師罷工落幕 鄭文燦：上了寶貴一課

2019-02-15 14:48

［記者謝武雄／桃園報導］華航機師罷工落幕；桃園市長鄭文燦今天在臉書PO文直言「罷工落幕，上了寶貴的一課，期待更大的互信與對話」，他認為勞資及社會都付出巨大代價，上了寶貴一課，機師工會與華航各退一步，用對等協商，取代持續罷工，這是不容易的成果，也為台灣立下了里程碑。

鄭文燦說，「去年8月30日，在市府調解協商下，機師工會與華航、長榮完成首次和平協議，進入為期一年協商期，由於華航協商沒有共識，才引發罷工」；他個人一直認為，罷工之後，仍然需要回到談判桌，因此，市府的立場是，華航盡快與機師工會達成協議，讓罷工落幕。

鄭文燦說「這次的協議，展現了雙方的誠意，整個過程中，我與行政院、交通部、勞動部都有相當密切的聯繫，最後在馬拉松的協商下，終於達成勞資關係新的起點，讓吵過架的一家人，重新回到工作崗位，感謝中央、地方政府所有參與伙伴，相信華航良好傳統、企業文化，能讓勞資雙方產生更好互信、互動，一起讓華航更好、機師獲得更大的保障，成為華航飛航安全的基石。」

鄭文燦最後表示，台灣兩家主要航空公司、航空產業都在桃園，希望透過這次罷工案例，提供寶貴經驗與教訓，讓各方能有更多傾聽、更多對話，把罷工的因子降到最低，讓勞資順利形成共識，用對話取代對立。

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