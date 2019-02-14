藝校師生豬年旺 奪3項高雄燈會花燈獎

2019-02-14 23:48

［記者黃旭磊／高雄報導］藝校師生合作，奪下2019高雄燈會藝術節燈王、特優及環保等3大獎。

燈會得獎花燈本週持續於愛河西岸展出，高雄市中華藝校奪下全國創意花燈競賽高中職組燈王、國小幼兒園組環保創意奬及高中職組特優獎，校方今天邀集師生解說製作過程，其中，燈王「福來豬FLY HIGH」設置六隻飛天豬，在元寶、銀兩雲海穿梭嬉戲，而「幸福高雄「豬」事大吉」由國小部學童收集2千3百個回收瓶拼裝完成。

「金豬獻瑞，雄來富」透過金豬獻瑞意象，搭配春聯、炮竹及元寶營造喜氣、財氣，吸引遊客拍照，閃光燈此起彼落。

燈王由多媒體動畫科主任劉琬琳師生完成。劉琬琳表示，大尺寸造型需徒手拗製鐵絲，冷氣團來襲，雙手常遭斷面鋒利劃傷，師生與鐵絲搏鬥拗出理想造型，傷口破皮也樂此不疲。

「幸福高雄「豬」事大吉」由師生至資源回收場收集瓶、桶，並以熱融膠黏著拼接完成。華藝附小學童王辰瑄表示，老師多次強調愛物、惜物及就地取材，清理上千個保特瓶，重組過程就像魔術師施展魔法，將資源回收變成可愛豬。

得獎花燈持續在愛河「魅力星光區」展出，4月8日至12日將移師至高雄市四維行政中心中庭展出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/