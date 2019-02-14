青銀交流 救國團大專青年「唱」進老人公寓

2019-02-14 21:17

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府社會局與救國團大專青年假期巡迴演唱服務隊合作，今率領實踐大學「楓聆吉他社」前往五股老人公寓提供演唱服務，並邀請長輩伴隨歌唱演奏自製專屬樂器，創造「青銀交流、世代共融」新氣象。

救國團大專青年假期巡迴演唱服務隊以青年音樂性社團為主體，今年聚集北、中、南9所大專院校具音樂能力的社團，共計54位大專學生至新北市社區陪伴站提供20場次演唱服務。

實踐大學楓聆吉他社成員羅品淞、楊鈞聿、魏心孟、張庭萱和戴明格等人今到五股老人公寓彈唱江蕙的「家後」和鄧麗君的「月亮代表我的心」，撩起阿公、阿嬤年輕的情懷。救國團新北市團委會總幹事尹邦智表示，大專青年巡迴演唱隊自民國75年開始實施，透過熱愛音樂的大專青年們，把愛與歡樂散播到全台灣甚至全世界，為社會付出一份心力。

五股老人公寓自90年成立，為新北市唯一的老人公寓，提供60歲以上，生活能夠自理的長者申請，目前共75位老人入住、28位仍在排隊。

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