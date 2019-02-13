媽媽一天花6小時做家事！ 婦團籲家庭成員共分擔

2019-02-13 21:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕「誰做家事」常造成家庭紛爭，根據行政院主計總處調查，已婚且家中有1名小孩以上的女性，每天得花上6小時處理家務，負擔不輕。勵馨基金會以自身服務家庭經驗，推出一款桌遊「家分題」，臚列出各種家庭事件，並融入愛的語言及個案故事，在遊戲間啟發互動與溝通，進而達到家庭成員共同分擔家事的目標。

勵馨基金會以行動劇為桌遊發表揭開序幕，行動劇中的父母期待女兒：「幫媽媽煮個飯、把家裡整理一下」，或替「爸爸倒杯茶」；如果沒有幫忙做家事，女兒會被父母罵：「這樣嫁不出去」、「沒人會要這麼懶惰的老婆」。充分展現出做家事在家庭中的不彈性與衝突性，以及家務勞動是女性的工作與義務之刻板印象。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，從行政院主計總處105年婦女婚育與就業調查報告來看，已婚且家中有一名小孩以上的女性每天從事無酬照顧，包含照顧子女、老人、家人、做家事等，必須要花上4.4到6.33小時。以夫妻（同居人）來看，妻子平均每天花3.81小時，比其丈夫（含同居人）的1.13小時，多花了超過3倍的時間在進行無酬照顧。

阿普蛙工作室設計師且是「家分題」桌遊的設計者吳健毅介紹，這款桌遊中每個家人都有想做自己的事，像是小孩玩手機、爸爸想看報紙，而媽媽做家事，遊戲設計「版塊」作為家人拓展自己的生活領域，「家事版塊」代表家裡各樣的家務，「娛樂版塊」代表自己想做的娛樂，如果沒有人做家事，家事堆滿整個家庭，個人就沒辦法做自己想做的事；如果只有少數人在做家事，就會產生失衡，做家事不會替人帶來快樂。

這款遊戲的設計理念是傳遞「大家想要的家庭和社會，是尊重每個個體在家庭和社會上都有他想做的事，可是有些事是大家必須共同面對和處理」。而遊戲的勝利目標是，做最多娛樂者且是得分最多的是勝利者。如果玩家們採合作方式，將會使全體玩家得到最高的總得分。勵馨認為，遇到家事問題，家人應透過溝通與合作來促進家庭整體的利益，共創自我人生價值與家庭的幸福感。

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