柯選不選總統？ 藍綠都說會

2019-06-25

民進黨人士：柯等別人跟他吵 維持聲量 朱：柯搶藍、綠的票

〔記者楊淳卉、林良昇、沈佩瑤／台北報導〕二○二○年總統選戰仍未明朗，台北市長柯文哲的「動向」成了藍綠陣營關注焦點。民進黨黨政高層認為，柯文哲全國拜會行程不間斷，很明顯就是準備投入大選了，黨內也掌握柯準備參選總統的相關訊息；國民黨總統初選參選人、前新北市長朱立倫也表示，柯文哲應該會出來選，戰法是搶藍、綠的票。

對於外界認為柯文哲近期「趴趴走」是準備投入總統大選，台北市政府副發言人柯昱安僅說，針對傳言「一無所悉」。

預測柯將在藍營初選後表態

儘管柯文哲目前對是否參選未說死，民進黨黨政高層認為，柯全國拜會行程不間斷，很明顯就是準備投入大選了。由於國民黨總統初選七月中就公布結果，中選會九月開始受理登記及連署書件，政壇預測柯將在國民黨初選後做出最後決定，並展開大動作連署，炒熱選情。

面對柯參選後的「三腳督」局面，總統蔡英文選戰操盤手林錫耀曾於廿一日餐敘時提出，「不知柯是否參選，因此民進黨的態度是，不要攻擊柯文哲，也不要得罪柯粉」。黨政人士進一步說明，民進黨以「民進黨必須當第一品牌」為策略，如何維持這些目前支持蔡英文、但也對柯文哲不反感的選民支持，是很重要的任務。

黨政人士指出，從民進黨初選民調結果，拿「英、韓、柯」與「賴、韓、柯」兩個組合對比，後者中，賴的民調就硬生生被柯拉了五％，這些人的投票選擇，目前是「蔡大於柯大於賴」，因此，如何維持這些現在支持蔡、但也對柯不反感的人的支持，就是一個任務，不需讓這些人在投票時得面臨太艱難的抉擇。

黨政人士指出，柯文哲一直持續觀察他的網路聲量和媒體曝光，從柯的聲量學來思考，柯就是在等人跟他吵，到處要別人來打他，若民進黨和他吵，民進黨就會掉，柯文哲近期對高雄市長韓國瑜的攻擊也是同樣道理。

對於柯文哲未來動向，朱立倫昨接受廣播節目專訪時直言，柯會出來選二○二○年總統，因為柯非常積極在做，身為台北市長還跑到雲林、台東、花蓮，「應該是不可能不選」。

「藍綠都團結 柯就是第三」

朱表示，這次雙城論壇對柯文哲來說是很大的舞台，柯希望在大舞台上搶藍軍的選票，戰法是藍、綠都搶。柯曾說自己是二○二○年選舉最大變數，但朱認為，「最大變數是國民黨會不會團結」。

朱立倫強調，只要藍綠各自都團結，柯文哲出來選就是第三名，柯的機會在於民進黨或國民黨分裂；目前民進黨看起來還好，但國民黨只要分裂或不夠團結，很多選票就會游移到柯文哲。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法