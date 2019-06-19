2019-06-19

記者鄒景雯／特稿

國民黨最近黨內互打非常激烈，王金平已經退出，朱立倫繼續佛系，沒有聲音的吳敦義，只見眾家參選人頻頻點名，仍退居幕後，不在舞台中央。這位黨主席都在幹什麼？重要嗎？

如果小看了吳敦義在國民黨裡的能耐，絕對是個誤判。前陣子國民黨的初選規則一日數改，比朝令夕改還厲害，如果不是吳當主席，誰能如此翻雲覆雨，還逼著各山頭只有接受、否則退出？事實上，放棄了「準備四十年」的攻頂計畫，吳敦義正在佈全國的局，只是這個局是另一個實質權力中心立法院的席次大戰。把民進黨打下多數黨地位，甚至國民黨力圖過半，正是他為自己開闢的新戰場。

國民黨將在七月八日至十四日進行總統初選民調，韓國瑜、郭台銘、朱立倫等人鹿死誰手，就將明朗。如果不計無黨人士，只以兩大黨而論，明年一月十一日會出現四種可能結果，分別是民進黨總統、民進黨國會多數；民進黨總統、國民黨國會多數；國民黨總統、國民黨國會多數；國民黨總統、民進黨國會多數。以二○○四年為例，陳水扁連任成功，但泛藍在國會依舊過半。

二○二○年這一次，國民黨想提早政黨輪替、終結民進黨執政，有兩個高地要拿下，一是總統府，二是立法院。前者，一般認為是韓郭相爭，大家都忙得很；後者，有個國會龍頭寶座立法院長，同樣具戰略價值，至今卻無人聞問，操盤的吳敦義無疑成為國民黨現成的「閒人」，未來他是否名列不分區第一名？已經在巷仔內悄悄傳出。

以上四個選項中，有三種情況，國民黨有戲可唱。若是國民黨贏得總統，按過去的慣例，通常會兼任黨主席，形成黨政一體；若這時立法院長也是國民黨，由於韓郭都是缺乏足夠政治履歷的「素人」，這個院長不論是基於國會職權，或是政治閱歷，都將是黨內山頭，甚至可與行政成為抗衡之勢；如果國民黨只贏得了國會，仍由民進黨掌握中央行政權，則國民黨的國會龍頭兼任黨魁將順理成章，這時立法院長兼主席直接對上的是民進黨的總統與行政院長，在預算、法案的攻防中，使民進黨重回「朝小野大」的困境。因此，這個位子，惦惦可以吃三碗公半，作用大矣。

吳敦義要鋪陳如此的轉進路徑，當然需要與未來的總統提名人取得合作默契、達成結盟，而他是現任黨主席，多的是操作的工具，客觀看來，郭台銘亟欲創造黃金交叉，尋求盟友的意願可能更為強烈，應該不難達成共識。

反之，從民進黨的角度看，立委選舉能夠穩住多少席次，這一役無疑正是重中之重。如果國會多數不再，有吳敦義在此鎮守，蔡總統即使順利連任，未來四年還能再推動什麼重大政策？除非取得國民黨的協商同意，勢必難上加難；若國民黨在立法院主動推動修法，搶奪政策主導權，則後果可以想像。未來半年，政壇即將進入短兵相接，不知道民進黨準備好了沒？

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