韓嗆：不給錢 再有登革熱算蘇的

2019-06-18

〔記者林良昇、楊淳卉、涂鉅旻、王榮祥、張菁雅／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨晚在電視節目現場指出，防疫不分藍綠、中央應該支持高雄，如果再不給五千萬元經費，「再有一例登革熱，就算行政院長蘇貞昌的」。

針對韓的發言，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）受訪強調，行政院從未收到高雄市政府要求補助登革熱防疫工作的公文，直到六月十四日晚間八點，衛福部疾管署才收到高雄市政府來文，政院待收到公文後，將全數核定五三一八萬餘元，高雄市政府不必急著「精算」要把帳算在誰頭上。

政院：高市府不必急著「精算」要把帳算在誰頭上

立法院昨召開臨時會，韓國瑜一早以爭取防治登革熱預算為由，突襲拜訪立法院，參加國民黨黨團大會。韓受訪表示，他也要去拜訪九位民進黨高雄區域立委支持，蚊子不分藍綠，應要超黨派團結合作。

綠委批韓防疫不專心 三天兩頭往外跑

由於韓國瑜未事先知會，就在立院中興大樓逐層拜訪，許多民進黨立委並未在辦公室，韓只短暫與高雄市的民進黨立委林岱樺、許智傑、李昆澤和劉世芳本人碰到面。

民進黨立委趙天麟指韓防疫不專心，三天兩頭搞造勢、往外跑，基層防疫人員群龍無首，安捏甘好？劉世芳強調，防治登革熱，中央不曾阻擋過一分一毫；李昆澤表示，今年度衛福部已核定並撥付登革熱及其他傳染病相關補助經費共一五二三萬九千元給高雄市，相關金額比去年高，更是全國之冠，期望韓市長做好登革熱防治基本功。

時代力量高市議員黃捷批評，韓國瑜只是把登革熱疫情當藉口，根本沒有真正關心高雄。若真的關心登革熱疫情，為什麼視察跑錯里還詭辯「蚊子會飛」？為什麼十五日登革熱防疫動員大會十九分鐘就閃人？真想要補助，計畫根本沒寫完整、經費執行率不足才是重點。

議員：若真關心疫情 為何視察跑錯里

對於韓自稱「沒錢」防治登革熱，曾任高雄市長的總統府秘書長陳菊昨受訪時說：「怎麼會？」她說，市長每年有三到五億元第二預備金，中央對地方的登革熱防治議題也會全力支持。

儘管議員及立委批評，韓國瑜昨晚受邀出席在鳳山舉辦的電視談話性節目，他向滿場支持者指出，市府現在投注兩千多人力，並動用四千七百萬元預備金全力防疫，也要拜託中央趕快支援五千萬元登革熱防疫費用，如果中央再不給經費，再有一例登革熱，就算行政院長蘇貞昌的。

此外，韓國瑜廿二日將在台中市舉辦造勢大會，台中市長盧秀燕因不出席，臉書粉絲專頁遭韓粉灌爆、罵翻。

盧秀燕昨由台中市政府新聞局長吳皇昇代為出面表示，待初選完，有正式的候選人，大家一定要團結對外，好好為台灣謀福利。

韓國瑜昨天傍晚也在盧秀燕臉書留言，「我支持盧市長行政中立的決定，也尊重她不出席六二二活動的想法，請愛護韓國瑜的朋友們不要攻擊我的好朋友盧秀燕市長，做出讓親者痛、仇者快的舉動」。

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