立院決議 公投儘速實施電子連署

2019-06-18

〔記者謝君臨、涂鉅旻、楊綿傑／台北報導〕去年公投連署期間，國民黨發動「反空污、反核食、反深澳電廠」三公投，但中選會卻發現，三公投不僅均有「死人連署」情況，且人數均逾萬人，引發爭議；民進黨立委蔣絜安因而提出公投法修正草案，要求連署必須附國民身分證正、反面影本，卻遭批評侵害隱私權，立法院臨時會昨晚三讀通過公投法修正案，通過附帶決議，建請中選會於完成資安測試之後，若無資安疑慮，應儘速實施全國性公投案的電子連署。

去年中選會查對國民黨「反深澳電廠」公投連署結果，發現高達十七萬九六五三人不符規定遭到剔除，有「偽造情事」七萬二一八四人，離譜的「死人連署」竟有一萬一四六一人，重複簽署則高達一萬八四四八人；此外，「反空污、反核食、反深澳電廠」三公投的「死人連署」人數，均超過一萬一千人。

有鑑於公投案竟發生多起大量抄寫、死人連署等偽造情事，嚴重破壞公投制度的公平性，蔣絜安等廿六人遂提案修法，要求公投連署須附身分證影本，以避免再度發生相關爭議，卻引發「以核養綠」公投領銜提案人黃士修等人發動「反惡法．救公投」活動，前副總統呂秀蓮也批評此舉侵害隱私權。

民進黨立委李俊俋表示，公投法於去年初修正後，實施下來有幾個問題，其中包含人民能否有效行使自身權益，因為有太多的偽造連署，甚至死人連署，「本來只有我可以行使的創制、複決權，為何別人可以把我給連署掉」。

草案刪除連署須附身分證影本

民進黨團總召柯建銘強調，為化解外界惡意攻擊，扭曲提案原意，黨團經討論後，刪除草案有關連署附身分證影本規定。該提案並於立院臨時會表決通過，確定不予採納。

院會也通過兩項附帶決議，建請中選會於完成資安測試之後，若無資安疑慮，應儘速實施全國性公投案的電子連署；其次，另建請中選會參採其他國家的制度設計，研議如何防止全國性公投案虛偽連署情事的配套措施。

中選會主委李進勇說，中選會一定會做好相關作業準備，待資安檢測合格後，會儘速上線，並無時間表。

另，對於立院臨時會審議公投法的狀況，安定力量主席孫繼正表示，修法結果只有五十分，因為公投不能綁大選，等於直接判公投死刑。環團及人權團體則認為修法重點不在於綁大選與否，而是需要搭配真正有效的公民審議，避免讓公投成為特定人民團體或政客的工具。

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