韓粉喊非韓不投》 韓初選若輸 黨憂麻煩大了

2019-06-17

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選黨內互打持續發酵，「韓粉」喊出「非韓不投」口號，更有韓粉喊出停止總統初選，徵召高雄市長韓國瑜，施壓國民黨中央。黨內人士憂心，韓粉帶有情緒，恐怕難以支持除韓國瑜之外的候選人，如果韓輸了初選，國民黨恐怕麻煩大了。

黨內互打升高 吳：難道川普溫良恭儉讓嗎

國民黨主席吳敦義昨參加陸軍官校九十五週年校慶相關活動受訪指出，民進黨總統初選只有二人都打成那樣，國民黨五人當然會有各種不同狀況，就像美國總統川普選總統時，「難道是溫良恭儉讓嗎？」只要依照公平、公正、公開的遊戲規則，相信大家會用君子態度爭取勝選，最後協助脫穎而出的人。

對於韓粉喊出「非韓不投」的主張，是否擔心選後團結？吳敦義認為，支持高雄市長韓國瑜的朋友也同樣熱愛中華民國，愛國民黨，相信他們一定會用忠愛國家與黨的心，做最好的衡量。

國民黨總統初選熱度逐漸升溫，韓國瑜支持者屢喊「非韓不投」，讓前新北市長朱立倫感嘆黨內「明槍暗箭」，直言黨內最近支持者「非誰不投」的聲音，造成國民黨整體的選舉民意調查下降；鴻海董事長郭台銘雖稱和韓國瑜一定要合作，卻屢攻挺韓的媒體集團，黨內互打熱度停不下來。

韓粉喊出「非韓不投」，形同施壓黨中央。黨內人士分析，初選時每個人都喊「唯一支持誰誰誰」，是一種民調策略，但「非韓不投」牽扯到大選的投票行為，「很不ＯＫ」，國民黨現在情況根本沒有本錢玩這一齣。

韓粉情緒強烈 黨內人士：只有韓能夠解決

黨內人士坦言，很多韓國瑜支持者的確帶有「非韓不投」的強烈情緒，如果最後不是韓出線，那對國民黨的傷害會很大，也比較難以善後，只有韓能夠解決。

黨內人士分析，不論是朱立倫、郭台銘等人的支持者，都是國民黨粉、中華民國粉，重疊性高；假設朱、郭沒出線，他們的支持者還是會回過頭來支持國民黨的候選人，但韓粉很多不是真的支持國民黨，如果韓沒出線，這群人可能一部分不投票、一部分去支持台北市長柯文哲。

一名不具名中常委也直言，如果總統初選是毫無爭議、公平的，而最後不是韓國瑜出線的話，除非韓要脫黨，否則他也沒有理由不協助整合，韓必須要展現高度，不能不出聲放任「非韓不投」的聲音。

國民黨立委李彥秀受訪時說，國民黨在初選過程中，難免有各自支持者，黏著度非常高，但在初選過後如何維持黨內最大基本盤？恐怕是黨中央和所有參選人要審慎思考的，自己人絕不是敵人。

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