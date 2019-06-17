蔡是最好的選擇？ 柯暗酸

2019-06-17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕香港反送中議題發酵，蔡英文總統近來聲勢上揚，並強調「二○二○我就是最好的選擇」。台北市長柯文哲昨受訪時表示，蔡已經做了三年，適不適合看不出來嗎？蔡需要跟大家說明，為什麼她適合再幹下去。

指她已做三年 適不適合看不出來嗎？

柯文哲主張的兩岸說法，受到中國國台辦公開「讚賞」，民進黨北市議員王世堅砲轟柯是「中共金孫」，民進黨沒必要接觸，是柯單戀民進黨。柯昨天下午出席北市公私立國中畢業生市長獎頒獎典禮，受訪回應，抹紅他是民進黨一貫的戰術，又不是今天才開始。

柯文哲說，從二○一七年九月就開始了，一路打到現在，又不是今天才打，「我很習慣了啦！」既聯合又鬥爭，是民進黨很標準的打法。

媒體問「反送中」戰場可能延續到年底，是否對參選不利？柯文哲表示，國家戰略有其穩定性，也就是說「你知道航向、方向在哪裡，不要為了小波浪就見風轉舵、變來變去，會更糟糕。」

近來蔡總統聲勢上升，還說二○二○她是最好的選擇，柯文哲表示，蔡英文已經做了三年了，「適不適合你看不出來嗎？」她需要和大家說明，為什麼她適合再幹下去。

媒體提到目前柯的支持者分裂成「市政柯粉」、「兩岸柯黑」，柯文哲說，他清楚那是網軍作戰的主調，大家都內行的，非常清楚。柯表示，自己現在也不是素人，二○一四年選舉時，自己的幕僚都是民進黨的，他們那些戰法自己很熟悉。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法