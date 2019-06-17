蔡：初選讓我反省不足之處

2019-06-17

〔記者郭安家、楊淳卉、蔡文居／綜合報導〕蔡英文總統贏得民進黨總統初選後，她昨上午於台北進行四場參拜行程，蔡英文並首度於公開行程致詞時，感謝初選對手、前行政院長賴清德，讚賴初選時展現很強毅力，初選後也展現民主風範。蔡英文並說，這次初選讓她反省自己有什麼不足的地方，她一定會做更好的領導者，讓台灣進步。

蔡英文昨上午分別前往台北市松山慈雲宮、大同普願宮、萬華龍山寺等廟宇參拜，除感謝支持者在初選時給她支持，也強調要感謝賴清德，賴清德在初選過程展現很強毅力，初選結束後也展現民主風範，這是民進黨的精神，這次初選也讓她反省自己有什麼不足的地方，她一定會做更好的領導者，讓台灣進步。

蔡英文也感謝行政院長蘇貞昌帶領的團隊衝衝衝，台灣現在覺得政府的施政很有感，不論是護兒四法、非洲豬瘟、秋行軍蟲防疫工作，政院很有效率；有些鄉親關心中國產品經過台灣，變成台灣的產品，民進黨政府也推出法案、防止洗產地的條款。

民進黨主席卓榮泰日前表示，在未來半年的選戰工作中，黨部會賦予前行政院長賴清德一定的角色跟任務。台南市長黃偉哲昨天說，賴前院長未來會有很多壓得喘不過氣的工作，賴不會怕失業，但希望大家給賴一些空間去思考。

黃偉哲表示，根據小英總統「一加一大於二」的邏輯，賴前院長不管是輔選或是將來治國的位置，後面的「一」有很大的彈性。因此很期待「一加一大於二」，也期待如桃園市長鄭文燦所說的「一加一」再加一再加下去，有無限連結的可能性。

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