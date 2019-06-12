衝刺拚勝出》國政為優先 蔡攻社群媒體固票

2019-06-12

〔記者蘇永耀、楊淳卉、謝武雄／綜合報導〕民進黨總統初選本週展開民調作業，結果最快在明天中午揭曉，在最後決戰關頭，蔡英文總統與前行政院長賴清德兩陣營也強力訴求支持，賴清德的拜票車隊由南一路向北挺進，透過直播方式連續宣傳，並於昨日抵達總統府前凱道；總統蔡英文的行程雖仍以國政為主，但也透過LINE等社群媒體強力「固票」，呼籲支持者「挺小英顧電話」。

民調結果可望明出爐

民進黨總統初選民調今進入第三天，民進黨秘書長羅文嘉昨評估，首日民調進行順利，若沒意外，三個工作天即可完成民調，十三日中午民調結果可望出爐。

赴桃嘉視察水利設施

民進黨中央預估最快明天即可完成包括電話及手機等民調作業，蔡、賴兩陣營透過剩下的兩天強力訴求支持。面對賴清德在風雨中以車隊掃街拜票，蔡英文則以國政為主，並因應豪雨降臨，基於「料敵從寬」，蔡英文昨也臨時調整行程，前往桃園及嘉義視察水利設施等防災準備工作。

蔡英文昨在臉書說，視察的過程，遇到大雨來襲，每一個站在第一線準備防災的人，衣服都被雨水淋濕，腳也踩在泥土裡，她要感謝他們堅守崗位，為防災做準備。她並說，總統保護人民的安全，「這件事一分鐘都不能停下來」。

對於坊間民調指蔡英文已與高雄市長韓國瑜不相上下，還贏了賴清德；蔡英文昨天在桃園市視察時表示，現階段雖然不能評論民調，但她這段時間重點是聚焦國政，向人民報告施政成效。

雖然蔡英文行程仍以國政為主，但也另透過LINE等社群媒體傳授支持者「教戰守則」，除在晚上民調前有「鬧鐘」在LINE上提醒，也列出接到家戶電話或手機時的反應動作，包括民調電話不漏接、要打開鈴聲、 電話不佔線等，就是務求在支持群之間能儘量做到「滴水不漏」，只要接到民調電話都能正確回應「唯一支持蔡英文」。

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